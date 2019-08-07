شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الـ«تريليون دولار ليس حلا لمشاكل مصر بل مصروفها فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما كان يقصده من تصريحاته في مؤتمر الشباب أن مصر تحتاج موازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل كل المشاكل المطروحة.

وقال في كلمته على هامش افتتاحه مجمع الأسمدة في العين السخنة: «كتبت إحدى الصحف أن مصر تحتاج تريليون دولار لحل مشاكلها، لا أنا بتكلم على مصروف وليس حل مشاكل، إحنا عايزين دولة بحجم مصر فيها 100 مليون ومش عايزين مشاكل ولا مصاعب فيحتاج مصروفها نحو تريليون دولار».