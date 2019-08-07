شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدول لا تتقدم إلا بالانضباط وليس بالقتل أو التخريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن التصدي لعمليات هدم الدولة لا تقوم به الدولة فقط بل كمجتمع ككل.

وتابع السيسي في كلمته، على هامش افتتاح مجمع الأسمدة بالعين السخنة: «هل هناك إصلاح أو دين يقام بالهدم ولكن التصدي له ليس كدولة فقط بل كمجتمع ككل، علينا أن نفهم اولادنا ونحصنهم من هذا الفكر فكر الهدم».

وأكمل: «الدول لا تتقدم إلا بالانضباط والخلق، الجهد، الصبر والبناء وليس بالقتل أو التخريب، نحن في طريقنا وسنظل نبني ونعمر».