شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يهنئ السيسي بعيد الأضحى: «نصلى لله أن يبارك جهودكم للنهوض بمصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك، وجاء نص التهنئة: السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي Advertisements رئيس جمهورية مصر العربية يسرني بالإصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع إخوتنا أحبائنا المسلمين بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مصلين إلى الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة وأن يمدكم بالعون ويبارك جهودكم الحثيثة للنهوض بمصرنا الغالية، ولتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة في بناء مصر الحديثة واستعادة دور مصر الرائد في المنطقة والعالم، بما يحقق آمال وطموحات المصريين، من أمن واستقرار وتقدم ورخاء. دمتم محروسين بعناية الله وحفظه.

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