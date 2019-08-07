شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تتهم «العامة للبترول» بالتسبب في تلوث شاطئ «ضي القمر» بعد ثبوت البصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مسؤولو الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولي الشركة «العامة للبترول» في رأس غارب لتسببهم في تلوث شاطئ «ضي القمر» بالزيت الخام، ومن المقرر تقديم بلاغ للمستشار عبدالمجيد القصاص المحامي العام لنيابات البحر الاحمر للتحقيق مع مسؤولي الشركة «العامة للبترول» برأس غارب شمال البحر الأحمر، بالتسبب في تلوث بترولي بالزيت الخام بشاطئ «ضي القمر» ووقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية.

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وأكدت مصادر بيئية بالبحر الأحمر، أن نتائج التقرير الفني الخاص بتحديد بصمة الزيت الخام من البقع الزيتية التي تم أخذ عينة منها من خبراء جهاز شؤون البيئة، وتم تحليلها بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس، أكدت أنها مطابقة لبصمة الزيت الخاصة بإحدى المنصات البحرية التابعة للشركة العامة للبترول، ومن المقرر تكليف اللجنة الفنية بتحديد القيمة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية لتحديد قيمة الغرامة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التلوث بالبقع الزيتية.

كانت اللجنة الفنية التي شكلتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمعاينة التلوث البترولي الذي شهدته شواطئ مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، قد أكدت أن التلوث عبارة عن تلوث بالبقع الزيتية الخام على مسافة ١٥٠٠ متر، ما أدى إلى وجود شريط من التلوث بشاطئ ضي القمر.

كان شاطئ «ضي القمر» جنوب الشركة العامة للبترول برأس غارب شمال البحر الأحمر قد شهد تلوث بترولي الأيام الماضية بعد أن غطى التلوث بالبقع الزيتية مساحات كبيرة من الشاطئ، حيث تم رصد التلوث من جانب أجهزة وزارة البيئة.