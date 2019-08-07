شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يواصل اجتماعاته لمتابعة فض التشابكات المالية بين «الكهرباء والبترول والمالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: «يأتى هذا الاجتماع بعد ٣ أسابيع من عقد الاجتماع الأول حول هذا الموضوع، برئاسة رئيس الوزراء في ١٨ يوليو الماضى، وذلك في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات».

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وخلال الاجتماع، أطلع الوزراء المعنيون رئيس الوزراء على نتائج الاجتماعات الفنية التي تم عقدها بين الخبراء وممثلى تلك الوزارات على مدار الفترة الماضية، وما تم التوصل إليه من تفاهمات حتى الآن، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على الأرقام الخاصة ببعض مديونيات تلك الجهات تجاه بعضها البعض.

وفى هذا الإطار أثنى رئيس الوزراء على حرص الوزراء المعنيين على إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى تسويات نهائية لتلك المشكلة التاريخية، مؤكداً أن تلك المرونة سوف تُمكن الوزارات المعنية من الحصول خلال فترة وجيزة على مستحقات لم يكن بالإمكان تحصيلها، أو كان سيستغرق الحصول عليها عدة سنوات في أفضل الأحوال، وهو ما سوف يساعد تلك الجهات على حسن إدارة مواردها.

وأكد مدبولى أنه سوف يستمر في عقد هذا الاجتماع الدورى مع الوزراء المعنيين لمتابعة التقدم المحرز، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.