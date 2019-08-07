شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس، أسقف مدينة بنها وقويسنا وتوابعها، والقمص جرجس زكي، كاهن كنيسة السيدة العذراء في بنها، وبحضور رفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

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ورحب رئيس جامعة بنها بالأنبا مكسيموس ومرافقيه، معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم جامعة بنها، داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

وأكد «السعيد»، خلال اللقاء، على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء محافظة القليوبية والشعب المصرى، وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية المختلفة.

ومن جانبه، عبر نيافه الأنبا مكسيموس، عن خالص التهنئة لأسرة جامعة بنها وأبناء محافظة القليوبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.