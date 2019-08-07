شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «هنفضل نبني ونعمر طول ما إحنا عايشين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا في طريقنا، هنفضل نبني ونعمر طول ما إحنا عايشين». وأضاف خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، الأربعاء:«هذه المشروعات العملاقة تعد محاولة لتنفيذ التوصية بتحويل ما لدينا من قدرات طبيعية في الدولة، مثل الغاز الطبيعى والفوسفات إلى قيمة مضافة تخدم السوق المصرى».

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