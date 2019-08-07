شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر برهامي يعود للخطابة لمدة شهر بـ«شروط»: «لا سياسة.. لا فتاوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، منح المديرية تصريح خطابة للداعية الشيخ ياسر برهامى، لمدة شهر، على أن يؤدى خطبة الجمعة في مسجد الخلفاء الراشدين لمدة شهر، بدءاً من 1 أغسطس حتى 31 من نفس الشهر.

وقال «خشبة»، في تصريحات، إن المديرية حددت شروطاً لـ«برهامى» لاعتلاء المنبر لابد من الالتزام بها حتى يتسنى له الخطابة وفقاً للتصريح، وهى أن يلتزم بموضوع الخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف ومنهج الوزارة الأزهرى الوسطى الأشعرى، وألا تتجاوز مدة الخطبة 20 دقيقة، وعدم التطرق إلى أمور سياسية أو خلافية، أو إصدار أي فتاوى فقهية داخل المسجد.

وتضمنت شروط التصريح عدم إعطاء دروس دينية خلاف خطبة الجمعة والالتزام بالعمل وفق تعليمات قيادات الدعوة في المديرية وعدم الانتقال من مسجد إلى آخر إلا بموافقة من مدير المديرية ومدير الإدارة التابع لها المسجد ومفتش المنطقة، وأن يلتزم الشيخ ياسر برهامى بعدم الدعوة أو الترويج لأى منهج دعوي خلاف المنهج الأزهرى الوسطى الأشعري.