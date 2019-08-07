شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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