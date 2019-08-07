مدينة سكنية ورصيف بحري.. السيسي يستمع لشرح بشأن مجمع الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية بالشرق الأوسط.

واستمع الرئيس السيسي لشرح للمجمع، وأنه يحقق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة ويصدر الفائض للخارج.

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وأوضح الشرح أن المجمع يشمل مدينة سكنية، للعاملين بالمجمع، الذي يشمل عدة مصانع، تنقسم إلى 5 قطاعات رئيسية، كل مصنع مختص بنوع من الأسمدة، وتشمل أنواعًا جديدة تنتجها مصر لأول مرة.

كما يشمل المجمع رصيفًا بحريًا متخصصًا لتصدير الأسمدة.

يشار إلى أن المجمع جرى الانتهاء منه في وقتٍ قياسيٍ، طبقا لأعلى معدلات الجودة في العالم.