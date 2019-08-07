اجتماع الرئيس مع مدبولي ونتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية المعنية بمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، كما سلطت الضوء على عدد من أخبار الشأن المحلي كان في مقدمتها نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد، وصرف رواتب العاملين بالدولة غدا، وانتهاء تفويج حجاج القرعة من المدينة لمكة اليوم.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "توسيع دائرة التعاون ومد جسور التواصل مع شعوب أفريقيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع كل شعوبها وكذلك تسخير الإمكانات المصرية لمصلحة القارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصة الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الوزارية المعنية بمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي وهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والنقل ورئيس المخابرات العامة.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس وجه، خلال الاجتماع، بتطبيق تصور متكامل ورؤية مستقبلية على المستويين الثنائي أو في إطار الاتحاد الأفريقي وأجهزته وآلياته بما يضمن الاستمرارية للمبادرات والأنشطة المصرية التي تمت بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد أخذا في الاعتبار محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة مجمل أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير الماضي حيث جاءت هذه الرئاسة تتويجا لجهود مصر على مدى السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وتجسيدا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي وهو التحرك الذي لاقى مردودا إيجابيا واسعا لدى الأشقاء الأفارقة.

كما تناول الاجتماع الخطوات التي تمت لتطبيق خطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي بما تحمله من أولويات وأهداف لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.

وتم استعراض إنجازات الرئاسة المصرية في إطار محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تطوير منظومتي التصنيع والزراعة الأفريقية يما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للقارة وتقديم المساعدات التنموية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات المصرية المتاحة فى المجالات المختلفة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأشقاء الأفارقة في مصر إلى جانب الشق الاقتصادي بدعم التجارة الخارجية وتعزيز الوجود الاستثماري المصري في أفريقيا.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أكد ضرورة تطبيق معايير الرقابة الوقائية في جميع قطاعات الدولة ومتابعة تنفيذ خطط الجهات التنفيذية لتحقيق تغير ملموس في حياة المواطنين والتغلب على العقبات التي تواجه التنمية في مجتمعنا الذي هو في أمس الحاجة للإعمار والإصلاح وتحسين الجودة المعيشية للمواطن.

وأضافت الصحيفة أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية وجه، خلال كلمته مع أعضاء الهيئة بمناسبة بدء العام الرقابي الجديد من يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، بضرورة أن تشتمل خطة عمل الهيئة على الاستمرار في بذل الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد إرساء قيم الأمانة والنزاهة واحترام القانون ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تتحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد.

وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2019 حتى الآن نجحت الرقابة الإدارية على مدى 7 أشهر في تحقيق 5,7 مليار جنيه من خلال تحقيق عائد مادي بلغ 2,4 مليار جنيه تقريبا، نتيجة الكشف عن المخالفات، بالإضافة إلى وفر مادي للدولة يقدر بنحو 3,3 مليار جنيه نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات منها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ 412 قضية جنائية متنوعة، ما بين الرشوة والاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

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وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "غدا .. صرف رواتب العاملين بالدولة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة المالية أكدت أنه سيتم صرف رواتب أغسطس للعاملين بالدولة غدا قبل بدء أجازة عيد الأضحى، تيسيرا عليهم، وأوضحت أنه سيتم تقديم موعد صرف رواتب سبتمبر إلى يوم 15 من الشهر نفسه، نظرا لقرب بداية العام الدراسي الجديد، ورواتب أكتوبر يوم 20 من الشهر نفسه.

وبشأن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التعليم العالي أعلنت أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 385,5 درجة بنسبة 94,02% والحاسبات 372 درجة بنسبة 90,73%، وفنون جميلة عمارة 372 بنسبة 90,73%، والتمريض 369,5 درجة بنسبة 90,12%، وفنون تطبيقية 382 درجة بنسبة 93,17%.

وأوضحت أن قطاع التمريض احتل قمة العلمي علوم حيث جاء المعهد الفني الصحي بالمنصورة 389 درجة، وتمريض عين شمس 388,5، بينما جاءت هندسة حلوان بمجموع 388,5 وهندسة السويس بمجموع 388 درجة في مقدمة العلمي رياضة، وفي الأدبي احتلت آداب أسيوط بمجموع 328 درجة وتجارة بني سويف 326,5 مقدمة الكليات.

وتحت عنوان "صرف فوائد شهادات استثمار القناة 4 سبتمبر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة قال إن الرئيس السيسي أمر بصرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف مميش، خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لافتتاح القناة الجديدة، أنه حان رد الفضل للشعب المصري العظيم ونعيد إليه أمواله مع الأرباح شاكرين لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الضخم بحفر القناة الثانية وعلى موقفهم البطولي بتمويل القناة بقيمة 64 مليار جنيه ومشروعات التنمية من أجل بناء المستقبل، وأوضح أن القناة نجحت، خلال العام المالي الماضي، في تحقيق إيرادات بلغت جملتها 104 مليارات و200 مليون جنيه.

ونقلت "الجمهورية" عن مميش قوله، خلال مؤتمر عقده بمركز التدريب البحري التابع للهيئة أمس، إن مشروعات التطوير والتحديث للمجرى الملاحي للقناة ساهمت في مضاعفة الإيرادات حيث حققت القناة العام المالي الأسبق 2017 - 2018 إرادات بلغت 99 مليارات جنيه.

أما صحيفة "الأخبار"، فذكرت أن اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية أعلن أن اليوم آخر عمليات تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة، وذلك بالتزامن مع استكمال تجهيز المخيمات بمنى وعرفات تمهيدًا لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتى تبدأ بعد غد الجمعة وتشهد تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام للتيسير عليهم من خلال تطوير منظومة النقل إلى المشاعر المقدسة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعاطي رئيس البعثة الرسمية.

وأضاف اللواء عمرو لطفى أنه تم توفير 530 حافلة لنقل الحجيج حيث سيتم نشر إرشادات عامة في وسط الخيام المخصصة للمصريين للحيلولة دون فقدان الحاج لطريقه وسط الزحام والتكدس، ووضع كشوف بأسماء الحجاج في فنادقهم وفي حافلاتهم، فضلا عن التنسيق مع الجانب السعودي على تأجير سيارات لمساعدة الحالات الإنسانية المرضية على أداء مناسكهم وأنه تم تكثيف الندوات الدينية من قبل الوعاظ الدينيين لتوعية الحجاج بكيفية أداء المناسك.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع مشروعات مدن الجيل الرابع"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وفق البرامج الزمنية المقررة، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لخطة التوسع في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمال كافة المرافق والخدمات بها، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإتاحة فرص العمل والاستثمار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، بحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُهندس خالد صديق مدير مشروع صندوق تطوير العشوائيات، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت "الأخبار" إلى أن وزير الإسكان عرض تقريراً مفصلاً حول المشروعات التي يتم تنفيذها بمدن الجيل الرابع، وهي المنصورة الجديدة، أسوان الجديدة، ملوي الجديدة والفشن الجديدة، ورشيد الجديدة.