أخبار مصر | مرصد الأزهر: 2000 صهيوني اقتحموا ساحات "الأقصى" في يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الأزهر: 2000 صهيوني اقتحموا ساحات "الأقصى" في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خلال تقرير أجراه حديثًا أن 2048 صهيونيًّا بينهم عدد كبير من الحاخامات وأعضاء من منظمات «الهيكل» المزعوم، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة من قِبَل عصابات الاحتلال الصهيونية.

وأضاف المرصد في التقرير أنه كان على رأس المقتحمين الذين أدَّوا طقوسًا تلمودية عددٌ من الحاخامات المتطرفين، أبرزهم: الحاخام يهودا كرويزر، وباروخ كهانا، ويتسحاق برنارد، وأليشع وولفنسون، مؤلف كتاب «جبل الهيكل الهيكل وفق الشريعة اليهودية»، ورؤساء مدرسة «هار عتسيون» المتطرفة.

وأوضح التقرير أن تلك الانتهاكات المتواصلة بحقِّ المسجد الأقصى وساحاته الشريفة تعكس استهانة الاحتلال بمقدسات المسلمين، وسعيه إلى إرغام الفلسطينيين على قبول سياسة الأمر الواقع، لافتًا إلى ضرورة التوعية بالقضية الفلسطينية؛ لكشف ألاعيب الكيان الغاصب وتزييفه للحقائق التاريخية الثابتة.

وذكر المرصد أنه قد أطلق حملة في أوائل شهر أبريل الماضي تحت عنوان: «الذي باركنا حوله»؛ وذلك بهدف توعية النشء والشباب بمكانة المسجد الأقصى في الإسلام، وتاريخ القضية الفلسطينية، والتأكيد على عروبة «فلسطين»، باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب والمسلمين.