مصر | 17 عاما.. انتحار فتاة "شنقا" داخل غرفتها بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 عاما.. انتحار فتاة "شنقا" داخل غرفتها بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الفتاة المعثور على جثتها داخل غرفتها بمركز الحوامدية، كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لسوء معاملة والدها لها، ما دفعها إلى الانتحار عن طريق شنق نفسها بـ "حبل"، في جنش مروحة السقف بغرفتها، مشيرة إلى أنها وضعت كرسيين فوق بعض ثم علقت نفسها من رقبتها بـ"حبل".

كانت أقدمت فتاة على الانتحار عن طريق شنق نفسها، لمرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المستشفي العام بوصول فتاة عمرها 17 عاما مصابة باختناق لمحاولتها الانتحار ووفاتها متأثرة بإصابتها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة سوي وجود حز وإحمرار حول رقبتها، وبالسؤال تبين أنها لديها شقيقة أكبر منها، وأن والدها كان يسئ معاملتها، ويمنعها من الخروج، ما دفعها إلى الانتحار، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.