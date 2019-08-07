مصر | مجلس الدولة: عضو هيئة التدريس المتفرغ "مذنب" ويخضع للحكم التأديبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة: عضو هيئة التدريس المتفرغ "مذنب" ويخضع للحكم التأديبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم نصا قضائيًا جديدا مفاده خضوع الأستاذ الجامعى المتفرغ لأحكام المسؤولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة التى كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذا متفرغا.

واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى المادة "56" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 809 لسنة 1975 والتى تضمنت: "أن يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية، وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية".

وأوضحت المحكمة أن المشرع حدد المركز القانوني للأستاذ المتفرغ، وهو عضو هيئة تدريس بالجامعة بلغ سن انتهاء الخدمة وعين بصفة شخصية في الكلية أو المعهد بموافقته على الاستمرار في العمل كأستاذ متفرغ، وعلاقته بالجامعة هي علاقة وظيفية تنظيمية تندرج ضمن عموم علاقة الجامعة بأعضاء هيئة التدريس بها، إلا أنها تتميز ببعض القواعد الخاصة بها من حيث تحديد المعاملة المالية لهذه الفئة واستثنائهم من تقلد المناصب الإدارية بالكلية أو المعهد إلا ما يجيزه المشرع.