مصر | فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية السيدة المعثور على جثتها في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية السيدة المعثور على جثتها في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفحص رجال مباحث الجيزة بلاغات التغيب لسهولة التوصل إلى هوية السيدة المعثور على جثتها بالطريق بنطاق مركز أوسيم، كما تم توزيع نشرة بأوصافها على جميع المديريات.

وكشفت معاينة رجال مباحث الجيزة، إلى أن الجثة المعثور عليها بالطريق بنطاق مركز أوسيم لسيدة في العقد الخامس من عمرها، وتبين أنها مجهولة الهوية ولا يوجد بحوزتها أي أوراق تفيد هويتها، كما تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجثتها.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة ملقاة بالطريق بنطاق مركز شرطة أوسيم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بالعثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث المركز، وجار فحص الجثة والتوصل إلى هويتها، وفحص وجود إصابات ظاهرية بالجثة من عدمه، ومعرفة سبب وفاتها.

وكلف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.