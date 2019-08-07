مصر | استعدادات الإدارة العامة للمرور لتأمين احتفالات عيد الأضحى (صور)

عقد اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، اجتماعا مع مديري إدارات المرور علي مستوي الجمهورية والوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية.

وذلك؛ لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلي مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور.

وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة (الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى – الطريق الدائري ( اعلي الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس االصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الإسماعيلية الصحراوي – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الإسكندرية الساحلي.

كما يتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق وسوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة، ويهدف التواجد المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان.

Advertisements

وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية، وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على امن وأمان الطريق، كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

ويتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة، وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية (01221110000 24021233 )

كما تم تزويد الطرق والمحاور التابعة للإدارة وإدارات المرور علي مستوي الجمهورية بأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وتركيب كاميرات على الطريق الدائري؛ لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات، وتكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات اثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدي المركبات.

وتكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واستمرارًا لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في الفترة الأخيرة.