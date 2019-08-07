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الصين تدين بشدة حادث انفجار معهد الأورام

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دانت الصين بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام وسط بالقاهرة، مساء الأحد، وأسفر عن سقوط 20 قتيلًا ومصابين.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، الأربعاء، إن الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أضافت «يينج» أن الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب، وتؤيد بقوة جهود مصر لحماية الاستقرار الوطني ومكافحة الإرهاب.

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