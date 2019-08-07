شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» تناشد المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
نشادت الشركة، في بيان، الثلاثاء، المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف لعدم زيادة العبء على الشبكة.
قال رئيس الشركة إن حملات التوعية تستهدف الأسواق والأندية والشواطئ والميادين الرئيسية والمصالح الحكومية للوصول إلى الجميع.
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