شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 7 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي آخر عمليات تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، تزامنا مع استكمال تجهيز المخيمات بمنى وعرفات تمهيدا لتصعيد الحجاج إلى عرفات بعد غد الجمعة.

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يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، بالعاصمة السودانية الخرطوم، مع ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وكذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين كانوا في طليعة المطالبة بالتغييرات في السودان.

تعقد اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة بالجزائر اجتماعا مع بعض نشطاء الحراك الشعبي.

يزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدينتي إل باسو ودايتون بولايتي تكساس وأوهايو واللتين شهدتا على مدى يومي السبت والأحد الماضيين حادثي إطلاق نار جماعي أسفرا عن مصرع أكثر من 30 شخصا وإصابة عشرات آخرين.