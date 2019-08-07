"البرلمان يتنفض".. عقوبات رادعة بقانون المرور الجديد للسير عكس الاتجاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أكد عدد من النواب أن قانون المرور الجديد من المرتقب إقراره في دور الانعقاد المقبل، ويتضمن تتشديد العقوبات على المخالفين وعلى رأسها السير عكس الاتجاه، والذي اتنفض البرلمان له بعد حادث معهد الأورام الأخير.

وقال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد يتضمن عقوبات صارمة؛ لمواجهة السير عكس الاتجاه.

وكشف "كدواني"، لمصراوي، أنه سيتقدم بمقترح لتغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، بالحبس من 6 أشهر إلى سنة؛ لتكون رادعًا قويًا لكل من تسول له نفسه مخالفة القواعد المرورية.

واستنكر وكيل دفاع البرلمان، الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام، مؤكدا أن البرلمان يسرع في مناقشة قانون المرور الجديد بالجلسة العامة خلال عودة المجلس للانعقاد، وأن اللجان النوعية المختلفة انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون.

وأيدت النائبة هانم أبوالوفا، عضو لجنة الإدارة المحلية، الاقتراح، مُشددةً على ضرورة تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه.

Advertisements

وأوضحت "أبوالوفا"، أن هذا الأمر منتشر بالمحافظات أيضًا، وهو ما يسفر عن قتل العديد من أرواح الأبرياء بالخطأ، مبدية أسفها للحادث الأخير الذي شهدته مصر.

اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، أكد لـ" الخليج 365"، أن تعديلات قانون المرور الجديد يعاقب السير عكس الاتجاه بعقوبة تعادل عقوبة القتل العمد، فضلا عن غرامة تصل إلى الآلاف الجنيهات، إضافة لسحب الرخص.

وأوضح بخيت أن القانون الجديد يتضمن نظام السواقة بـ"50" نقطة خطأ إذا تجاوزها السائق، سيسفر عن ذلك سحب الرخصة، ثم عقد اختبارات جديد لاستعادة الرخص مرة ثانية عقب انتهاء الخمسين نقطة.

وأكد "بخيت"، أن القانون سيناقش بدور الانعقاد المقبل لا محال، والمرتقب بدئه أكتوبر المقبل، مشددًا في الوقت ذاته على أن ما حدث أمام معهد الأورام ليس جريمة سير عكس الاتجاه، بل عمل إرهابي مخطط، يهدف إلى تدمير وتفجير بمنطقة حيوية.

يذكر أن نص قانون المرور في المادة 76 مكرر على عقوبة مخالفة السير عكس الاتجاه وهي ضمن المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح ويعاقب القانون المخالف بالحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة، أو وفاة تصل إلى 15 ألفًا مع إلغاء الرخصة، وسحب القيادة من السائق.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 حالة وفاة، و30 مصابًا، وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص تعازيه للضحايا، مؤكدًا عزم مصر على اقتلاع الإرهاب من جذوره.