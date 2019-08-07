التموين تحسم الجدل بشأن سعر رغيف الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي
أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه لا توجد نية لزيادة سعر رغيف الخبز داخل منظومة التموين، مؤكدًا ثبات سعره عند 5 قروش.
وأضاف مدكور، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن تحرير سعر صرف الدولار وزيادة سعر القمح وزيادة أسعار المحروقات، رفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز وأصبحت تتجاوز الـ 60 قرشا، ورغم ذلك تقوم الدولة ببيعه للمواطن بخمسة قروش.
وكشف مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن 70 مليون مواطن يحصلون على الخبز يوميا بواقع 3.5 مليار رغيف خبز يوميا يتم إنتاجهم ضمن منظومة الخبز.
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