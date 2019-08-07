خلال شهرين.. بوابة إلكترونية جديدة لحل مشاكل تظلمات الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد سامي:

قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية جديدة خلال شهرين، لتكون متاحة لجميع المواطنين لتقديم تظلمهم، على أن يتم التأكد إلكترونياً من هوية الشخص الذي يستخدمها.

وأشار مدكور خلال لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد، إلى أن المواطن سيقوم بوضع بياناته على هذه البوابة، مثل إنفاقه الشهري وأملاكه ودخله فيما يُشبه إقرار الذمة المالية.

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ونصح مستشار وزير التموين، المواطنين بتحري الدقة عند تسجيل بيانات الاستمارة؛ محذرًا: "من يثبت عدم صحة بياناته سيتعرض لأشياء لا مجال لذكرها حاليا".

وأوضح أن الهدف من البوابة هو مراجعة بيانات المواطن وإذا ثبت صحتها يتم قبول تظلمه، وفي هذه الحالة يكون المسئول عن بياناته وعليه تحديثها بما يتوافق مع محددات الدعم.