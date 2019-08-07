"3 خطب متتالية".. ظاهرة تحدث كل 7 سنوات في موسم الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يصادف موسم حج، العام الجاري، ثلاث خطب متتالية هي خطبة الجمعة المقبلة الموافق "يوم التروية للحاج"، وخطبة عرفة يوم السبت، وخطبة العيد الأحد "يوم النحر"، وهي المناسبة التي تحدث إذا دخل شهر ذي الحجة يوم الجمعة.

ويستحب في هذه الأيام اغتنام هذه الخطب والاستماع إليها لما فيها من فضل وفوائد، ويُستحب لغير الحاج صيام يوم عرفة، والإكثار من الذكر والنوافل والصدقة، فالحسنات فيها مضاعفة.

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وبحسب صحيفة سبق السعودية، قال خبير الطقس السعودي الدكتور خالد الزعاق: إن هي ليست نادرة؛ بل تحدث لو دخل الشهر يوم الجمعة، وتتكرّر كل سبع سنوات مرة وإذا امتدت تصل إلى 12 عاما.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، تجهيز وكالة المسجد النبوي 14 مصلى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم 600 زيارة لهم للروضة الشريفة، وتشمل الخدمات المقدمة للزوار خدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والزائر الصغير، وتنظيم مختلف الأعمال التطوعية المقدمة للحجاج، وتجهيز مصلى الصم والبكم، وتأمين مترجم لترجمة خطب الجمعة وبعض الدروس الشرعية والفقهية بلغة الإشارة، واستقبال المستفيدين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، وتنظيم اللقاءات والفعاليات.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، طبقا لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، ليصبح عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري.