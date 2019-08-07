محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:
أكد الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الدولة لديها خطة استراتيجية طموحة للنهوض بقطاع النقل الجماعي كأحد عوامل جذب الاستثمار.
وأوضح "والي"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع مشروعات النقل الجماعي التي تنفذها الهيئة بتوجيهات من الرئاسة، مؤكدًا أن الدولة تتجه للنقل بوسائل الجر الكهربائي.
وأضاف رئيس "القومية للأنفاق"، أن الهيئة تنفذ عدة مشروعات نقل جماعي تحقق مستوى رفاهية كبير وأكثر أمانا وسرعة للمواطنين، وأن أغلب تلك المشروعات تعتمد على الجر الكهربائي.
وأوضح أنه بحلول 2023 يصبح لدى مصر شبكة قومية من الجر الكهربائي بطول 320 كيلومتر، لربط القاهرة الكبرى، وتساعد في إحداث سيولة مرورية ونقل نحو 6 : 7 مليون مواطن إلى أي مكان داخل القاهرة الكبرى دون الحاجة لاستخدام وسائل النقل السطحية.
وأضاف والي، أن هناك خطة متكاملة لتطوير الخطين الأول والثاني بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه مساهمة من الدولة في إحلال وتجديد الخطين.
وذكر أن الخطة تشمل شراء 32 قطارًا مكيفًا جديدًا وإعادة تأهيل 23 قطارًا لصالح الخط الأول للمترو (المرج - حلوان) بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو، إضافة إلى شراء 6 قطارات جديدة للخط الثاني، بتكلفة حوالي 131 مليون دولار، وتوريد جرارين بتكلفة 3.7 مليون يورو، لتصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط 10 قطارات من إجمالي 45 قطارًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "رفاهية وأكثر أمانًا".. "الأنفاق": نقل 7 ملايين مواطن بالجر الكهربائي بحلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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