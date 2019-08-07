"مريم" تطلب الخلع: "جوزي بيشغل التلاجة يومين في الأسبوع والتكييف ساعة واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "مريم. س" دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "جوزي بخيل وبيشغل التلاجة يومين في الأسبوع والتكيف ساعة واحدة في اليوم".

قالت الزوجة في دعواها أمام المحكمة: "تزوجت منذ 3 سنوات من "عمرو. ف" (33 سنة)، صاحب صالون حلاقة، زواج تقليدي عن طريق أحد المقربين إلى العائلة، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز الشهرين، وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، ورزقنا الله بطفلة جعلتني اتغاضى عما يفعله زوجي".

تابعت السيدة الثلاثينية: "علمت بأنه صاحب طبع غريب من الأسبوع الأول في الزواج، فهو بخيل جدا، وعند اعترضت على طبعه وقف والدي ضدي وطالبني بالتعود على شخصيته بعدما ردد كلامته التي لا أنسها "لو عاوزة حاجة أنا موجود"، ومنذ هذا التوقيت وأنا لا أتحدث في الموضوع نهائياً، ومرت الأيام وأنجبت طفلتي التي جعلتني أشعر بطبعه السئ بعدما تزايدت طلبات المنزل".

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أضافت مُقيمة الدعوي: "معظم طلباتي يقوم بتلبيتها والدي، حتى طفح الكيل وأصبحت أحصل علي راتبه الشهري وأقوم بإنفاقه على طفلتي، التي بلغت من العمر سنتين، والغريب في الأمر أن زوجي قام بتحديد وقت لتشغيل ثلاجه المنزل، وفي الصيف يقوم بتشغيل الكييف ساعة واحدة فقط "مش هدفع فاتورة أكتر من 100 جنيه".

تختتم "مريم" حديثها: "تشاجرنا سويًا لوضع حل لتلك المشكلة، لكنه رفض وظل على حاله حتى شعرت باستحالة المعيشة معه، فهربت إلى منزل والدي، وحينما تحدثنا معه وطالبته بالطلاق رفض رفضًا قاطعًا".

ظل الزوج مصممًا على طبعه وعدم الاستجابة للطلاق لذلك ساندني والدي، ولجأت إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس، لرفع دعوى خلع ضده وحملت رقم 216 لسنة 2019 لسنة، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.