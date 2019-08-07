ننشر خطة "الداخلية" لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في عيد الأضحى- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وضعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، خطة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، في الوقت ذاته.

وذكرت الوزارة، في بيان لها الأربعاء، أنه تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية فقد اجتمع اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور مع مديري إدارات المرور علي مستوى الجمهورية والوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والافراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور، حيث تم الآتي:

- تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى – الطريق الدائري (أعلى الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس االصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الاسكندرية الساحلي.

- نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق و سوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة، لافتةً إلى أن التواجد المروري على هذه الطرق يهدف إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

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- تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية :(01221110000/ 24021233).

- تزويد الطرق والمحاور التابعة للإدارة وادارات المرور علي مستوي الجمهورية بأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور.

- تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات، وتكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات اثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات.

- تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف الى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم أمنين.