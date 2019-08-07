شكرا لقرائتكم خبر عن «الغنام».. مهنة لن تنقرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ما زالت مهنة «الغنام» فى قرى بنى سويف، هى المهنة الأشهر فى قرى المحافظة، فالغنام فى القرية يقوم بالحصول على «النعجات» من الخراف «والجديات من الماعز» من الفلاحين ويقيمون فى حظيرة مخصصة «للتزاوج»، ويأتى بكبش بقرون «إلى النعجات والتيس، إلى الجديات، وتختلف الأسعار لدى «الغنام» فالفلاح يدفع لتزاوج الخراف والنعجات بـ 200 جنيه و100 جنيه سعر تلقيح التيس لـ«الجدية». والفلاح يقوم بإرسال النعاج أو الجديات إلى حظيرة «الغنام» وتترك حظيرتها لمدة تتراوح من 5 أيام إلى 10 أيام وبعدها تعود إلى حظيرتها بعد نكاحها.

ويروى أحمد سلامة، وشهرته أحمد الغنام، ويقيم فى قرية منقريش، التابعة لمركز بنى سويف، حكاية مهنة الغنام ويؤكد أنها موجودة فى محافظة بنى سويف وفى كل قرية بها، بسبب أن الفلاحين يقومون بتربية الأغنام والخراف، معهم فى الحظائر ويأخذونها معهم فى الحقول، ونتيجة لأن الفلاحين أثناء ولادة الماعز أو الخراف فإنهم يلجأون إلى عملية العقم بالنسبة لذكور الخراف والماعز، عن طريق «خصى» الذكور حتى تتم الاستفادة بلحومها عند ذبحها ـو بيعها، ومن هنا نشأ الغنام، فى القرى، فالغنام يسعى إلى تربية «التيس» لإناث الماعز، والكبش بالنسبة لأناث الخراف، ويقوم الفلاح بإرسال النعجة «الخروف»، لتلقيحها من الكبش، وتقيم النعجة لمدة تتراوح من 5 أيام إلى 10 أيام، ويكون سعر التلقيح للمرة الواحدة 200 جنيه، أما عندما يقوم بتلقيح أناث الماعز «الجدية» من التيس يصل إلى 100 جنيه فى المرة الواحدة، ويؤكد أن الكبش يحتاج إلى مساعدة عند نكاح النعجة فالغنام يرفع «اللية» للكبش لاتمام عملية التلقيح، أما التيس فلا يحتاج إلى مساعدة الغنام.

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ويقول أحمد الغنام، إننى أقوم بتجميع إناث الماعز من الفلاحين فى الحظيرة مع التيس ويمكن أن يقوم التيس بتلقيح 6 من إناث الماعز فى يوم واحد، أما الكبش فيمكن أن يقوم بتلقيح من 3 إلى 4 نعجات فى اليوم الواحد، وإننى كل صباح أقوم بعمل جولة بالتيس والكبش وإناث الماعز والخراف إلى الحقول للحصول على الغذاء وخاصة فى موسم القمح، فبعد عملية حصاد القمح يقوم الماعز والخراف بالحصول على غذائها، بتنقية الأرض الزراعية من بقايا القمح، وقال إن التيس يتم اختياره بعناية، فالجدية التى تلد ذكورا يتم اختيار التيس الأول عقب نزوله من بطن الجدية، ويتم اختيار الكبش بنفس الطريقة.

ويقول إنه فى نهاية كل يوم يحصل التيس والكبش كل واحد منهما على 3 كيلو ذرة وبرسيم، بمفردهما بعد عمليات التلقيح. وأن الكبش يمكن أن يعيش لمدة 15 عاما وأن هناك كبشا معنا يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، تزوج مع 130 نعجة، أنجب منها حوالى 260 خروفا، بمعدل خروفين لكل نعجة، مرتين فى السنة فى المتوسط وتظهر الخصية عند الخرفان مباشرة عقب الولادة، بينما يتأخر تطور أعضائها التناسلية حتى عمر 100- 150 يوما، وهو يتوقف على النضج المبكر أو المتأخر للحيوانات ومدى توافرالغذاء المناسب فى فترة النمو الأولى. ويقول إنه يتم تكوين الحيوانات المنوية لدى الكبش والتيس عند عمر 80- 90 يوما تقريبا بينما تظهر الحيوانات المنوية الحية فى الدفقة عندما يصل عمر الكبش أو التيس إلى حوالى 140- 150 يوما تقريبا.

وتختلف فترات التناسل عند الأغنام فهناك من لا يتجاوز 2 – 3 دورات وبعضها يمتد إلى 5 – 6 شهور حيث يحدث لها 9 – 10 دورات شبق وقليل منها ذى موسم تناسل طويل (8 – 10 شهور) وتتميز الأغنام بقدرتها على التناسل طول العام ولكن تقل كفاءتها التناسلية فى شهر إبريل ومايو وتظهر لبعض النعاج دورات شبق خلال هذه الفترة وهذا ما يمكنها من إنتاج أكثر من موسم للخراف فى العام.