شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة تحتفل بعيد الأضحى بخريطة برامجية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار احتفال الإذاعة المصرية بعيد الأضحى المبارك اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة خطة إذاعة الشرق الأوسط لعيد الأضحى المبارك، والتى تضمنت مجموعة مختارة وجديدة من البرامج والفترات المفتوحة والأغانى من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، ومنها (نجوم العيد، غنى للعيد، فى العيد لازم نضحى، العيد لحمة، اضحك العيد يطلع أحلى، نهارنا عيد، عيدك شكل تانى). حيث تتضمن مجموعة من تهانى العيد، ولقاءات النجوم والفنانين والشخصيات العامة والشباب للحديث عن ذكرياتهم مع العيد وكذا لقاءات مفتوحة تتضمن مظاهر الاحتفال بالعيد فى كل مكان من خلال مراسلين فى جميع المحافظات، ونقل صورة الاحتفال من الأماكن العامة كحديقة الحيوان وبعض الشواطئ المصرية.

كما حرص نوار على تقديم الخدمات اللازمة للمستمعين خلال أيام العيد كحالة الجو والمرور والخدمات الطبية وذلك ضمن برامج الإذاعة.

ومن أبرز ضيوف البرامج الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا فريد شوقى، منال سلامة، ميرنا وليد والكاتبة الصحفية أمانى ضرغام والشاعر عنتر هلال.

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كما اعتمد رئيس الإذاعة المصرية خطة احتفال شبكة صوت العرب بعيد الأضحى المبارك، من برامج وأغنيات على مدار أيام العيد.

ووجه نوار بتغطية شاملة لطقوس العيد ومظاهره فى مصر والدول العربية والعالم الإسلامى.

وأوضح نوار أن شبكة صوت العرب سوف تقدم مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج ومنها (صباح الخير يا عيد، كل عام والعيد فرحة، أسرة عربية فى العيد، بعودة يا حاج، هنيالكم وعقبالى، كل يوم عيد)، حيث يقدم من خلالها تهانى العيد من شخصيات عامة عربية وفترة مع المستمعين حول ذكريات العيد فى الأعوام الماضية ولقاءات مع من سبق لهم الحج فى سنوات سابقة.

وتذيع الشبكة كل يوم من أيام العيد حفلا غنائيا لكاظم الساهر وصابر الرباعى وسميرة سعيد ومحمد منير، بالإضافة الى إذاعة فيلم عربى خلال أيام العيد.