شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: مشروع ضخم بتمويل أجنبي للحد من تلوث النيل والهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ مشروع ضخم يهدف للحد من التلوث وتحقيق الإنتاج الأنظف، من خلال استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية وقودًا بديلًا، ومشروعات تحسين استخدام الطاقة، مشيرة إلى أنه من المقرر التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء، لافتة إلى أن المشروع ينفذ بتمويل أجنبى من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية، والاتحاد الأوروبى، وبنك التعمير الألمانى، على أن يتحمل البنك الأهلى عبء سداد جميع القروض، متوقعة أن يؤتى المشروع ثماره العام المقبل، وأن تستفيد منه المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة فى القطاعين الخاص والعام.

وقالت الوزيرة، فى تصريحات، أمس، إن حجم التمويل الأجنبى من منح وقروض، والذى يستهدف إصلاح الأوضاع البيئية فى مصر ودعم قضايا البيئة، شهد زيادة بقيمة 23 مليون دولار، العام الماضى، بعد أن كانت قيمته 33.7 مليون دولار، بزيادة 68% فى إطار عمل برامج الأمم المتحدة، على أن يتم تحديد الأولويات من الجانب المصرى.

وأشارت «ياسمين» إلى أن النتائج المتوقعة لهذا المشروع تتمثل فى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد على 75% بالمشروعات المنفذة، وقدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث، مع التوسع فى برامج التمويل البيئى، وتقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات.