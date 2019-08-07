شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدين حادث انفجار معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دان مجلس الأمن الدولي بأقوى العبارات العمل الإرهابي «الجبان» الذي وقع بالقرب من المعهد القومي للأورام وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصا.

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قال أعضاء مجلس الأمن، في بيان، الثلاثاء، إن مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة «أعمال الإرهاب المشينة» يجب أن يحاسبوا وأن يقدموا إلى العدالة.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، قوله إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، دان بشدة الهجوم الإرهابي.

أشار مجلس الأمن إلى أن الإرهاب يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن «أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دافعها ومكانها ووقتها ومرتكبها».