شكرا لقرائتكم خبر عن العناني يتفقد المشروعات الأثرية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الثلاثاء، المشروعات الأثرية في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني.

قال محمد متولي، مدير عام الآثار في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الوزير تفقد قاعات المتحف المختلفة للوقوف على آخر تطورات الأعمال.

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أضاف أن وزير الآثار اجتمع بالمسئولين الأثريين لمتابعة الأعمال في مشروعي المتحف اليوناني الروماني والمعبد اليهودي في الإسكندرية.

أوضح أن العناني تفقد أعمال ترميم المعبد اليهودي برفقة المحافظ عبدالعزيز قنصوة؛ للوقوف على مستجدات الأعمال المتوقع إنهائها خلال 3 أشهر.

تضمنت الجولة تفقد المبنى بالكامل وجميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية في المعبد الأثري.