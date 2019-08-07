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الآلاف يشيعون جثامين 12 من شهداء انفجار معهد الأورام في سمنود

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محمد فايد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أبناء قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، جثامين 12 شهيدًا من أبنائها في حادث انفجار معهد الأورام.

انتظر الأهالى أمام مسجد بلال بن رباح لاستقبال الجثامين، وأدوا صلاة الجنازة في الخلاء قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير في جنازة جماعية.

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سادت حالة استياء وغضب بين الأهالى بسبب تأخر تصريحات الدفن، ومغادرة اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، قبل بدء الجنازة.

قال بعض الأهالي إن الضحايا كانوا في أحد الأفراح في القاهرة، وتصادف تواجدهم في مكان الحادث لحظة وقوع الانفجار.

وشهداء القرية هم: «أسامة فرج الله التراس، ياسمين سعيد يوسف، سامح فرج الله التراس، محمد سامح فرج الله التراس، محمد هيثم منير، محمد فرج رزق، هناء محمد فرج، فرج سيد فرج، محمد سيد فرج، ملك فرج السيد، هدير محمد محمد وطارق شوقى رزق».

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