ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش مع راكب قادم من إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لدى عودته من إيطاليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وذكرت مصادر، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الطائرة الإيطالية رقم 803 القادمة من مالبينسا (إيطاليا)، حاول راكب مصري الجنسية استغلال ازدحام الصالة والتسلل من اللجنه الجمركية بالخط الاخضر، قام محمد يوسف مأمور اللجنة باستيقافه ولاحظ شدة إرتباك وتوتر الراكب، وبالعرض على عبد الحليم محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية ضمت أحمد عمر وجورج صفوت مأمورى الخط الاخضر وضياء نصار مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب، تم العثور علي لفافة من مخدر الحشيش مخفاة داخل كيس بن مبرشم للتموية.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، تحرير محضر ضبط وتسليم الأحراز لجهات الأمنية، ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.