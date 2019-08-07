"سوبر لوكس".. الإسكان تنتهي من تشطيب أول عمارة لـ"سكن مصر" بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أول صور لعمارة بمشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق بعد الانتهاء من تشطيبها بالكامل، على أن تكون هذه العمارة نموذجا لباقي وحدات المشروع.

وقال "يونس" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "مدينة الشروق تنتهي من تنفيذ العمارة النموذج بمشروع سكن مصر، تم الانتهاء من تشطيب العمارة بالكامل وحدات وواجهات والمصعد، لتكون أول نموذج بالمصعد يتم الانتهاء منة بالكامل بمشروع سكن مصر".

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وأعلنت وزارة الإسكان، طرح 500 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة الشروق، وتم بدء التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني على الموقع ابتداءً من 1 يوليو 2019، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان، لينتهي الحجز مطلع الشهر الجاري.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 106 و133 متر، حيث سجل سعر المتر 6700 جنيه، وتم الحجز بسداد مبلغ جدية قدره 70 ألف جنيه للوحدة، ويجرى استكمال سداد نسبة 20٪ من إجمالي قيمة الوحدة، إضافة إلى (1٪ مصاريف إدارية+ 0.5٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

كما يتم سداد 10٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10% عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.