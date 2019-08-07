محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت المحكمة العليا السعودية، الخميس الماضي، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، وهو ما أكدته دار الافتاء المصرية. وننشر مواعيد صلاة عيد الأضحي في المحافظات وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: القاهرة: 5:45 صباحا الجيزة 5:45 صباحا الإسكندرية 5:48 صباحا بورسعيد 5:39 صباحا السويس 5:40 صباحا العريش 5:33 صباحا سانت كاترين 5:36 صباحا مرسى مطروح 5:59 صباحا الإسماعيلية 5:40 صباحا دمياط 5:40 صباحا أسوان 5:47 صباحا Advertisements أسيوط 5:49 صباحا سوهاج 5:48 صباحا قنا 5:44 صباحا بنى سويف 5:47 صباحا كفر الشيخ 5:44 صباحا الزقازيق 5:43 صباحا بنها 5:44 صباحا المنصورة 5:43 صباحا طنطا 5:45 صباحا دمنهور 5:46 صباحا شرم الشيخ 5:36 صباحا الفيوم 5:47 صباحا حلايب 5:34 صباحا شلاتين 5:37 صباحا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر موعد صلاة عيد الأضحي بالقاهرة والمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.