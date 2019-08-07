بالمواعيد والشروط.. تفاصيل حجز 96 قطعة أرض بـ11 مدينة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات الحجز الخاصة بحجز96 قطعة أرض خدمية بالمناطق الصناعية، بمساحات تتراوح بين 135 و16232 م2، بـ11 مدينة جديدة.

وينشر الخليج 365، تفاصيل التقديم لحجز قطعة أرض من القطع التي تطرحهم هيئة المجتمعات العمرانية:

- 6 أغسطس يبدأ شراء كراسات الشروط من أجهزة المدن، مقابل سداد 6 آلاف جنيه.

- مدن طرح الأرضي: (الشروق – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – بنى سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – العبور – السادات).

- خدمات الأراضي: (طبي – ناد اجتماعى – بنك – معارض – ورش – تجارى – إدارى – تجارى إدارى – مراكز خدمة وصيانة – مول لمستلزمات المصانع – كافيتريا – مطعم – مراكز خدمة وصيانة سيارات).

- حجز يمكن الأراضي للأفراد أو الشركات.

- يتم سداد جدية الحجز 5% من قيمة الأرض، بشيك معتمد يُرفق بطلب الشراء.

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- يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم والتي لا تقل عن 25% من إجمالي ثمن الأرض.

- يتم استكمال نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية - 0.5 % مجلس الأمناء، من قيمة قطعة الأرض، خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إخطار العميل بالموافقة على الحجز.

- في حالة التزاحم على قطعة واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الأرض كاملاً دفعة واحدة بشيك معتمد (مقبول الدفع – مصرفى)، أو من يُسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقى الثمن.

- فى حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة طبقاً لأعلى سعر يُقدم منهم من خلال التزايد فيما بينهم، وتلتزم الشركة، أو الفرد المخصص له الأرض بالاشترطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.

- يتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، بمقر جهاز المدينة المختص.

- يتم سداد باقي ثمن الأرض في حالة التقسيط، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات، ويضاف إليها عائد الاستثمار الذي يُعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد، بجانب 2% على الرصيد المدين و0.5% مصاريف تحصيل.

- يستحق القسط الأول بجانب الفائدة بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على البيع، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط محملة بالفوائد باسم جهاز المدينة.