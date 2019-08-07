منها شكله بعد التجديد.. 20 صورة لمعهد الأورام مع بدء الترميم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة المقاولون العرب، ترميم مبنى معهد الأورام القومي ليعود أفضل مما كان عليه قبل الانفجار الذي وقع أمامه مساء الأحد الماضي.

وينشر الخليج 365 20 صورة مع بدء أعمال الترميم، والشكل المنتظر لمبنى المعهد بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح بشكل كامل، حسبما نشره الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقال "الخشت"، إنه سيتم استخدام أموال التبرعات التي تم تخصيصها لمعهد الأورام مؤخرا فى إعادة تأهيل المبنى الرئيسي والمباني الأخرى والتي تهشمت واجهتها وغرفها الأمامية فضلا عن تضرر أنظمة التكييف والمصاعد بسبب الموجة الانفجارية الناتجة عن الحادث الإرهابي.

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وأضاف: سيتم استخدام هذه الأموال أيضا في الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الاستعيابية لمعهد الأورام 30% من خلال تأهيل المبنى الجنوبي للمعهد.