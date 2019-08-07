مؤسسة "بطرس غالي" تعلن مساهمتها في إعادة تأهيل معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن ممدوح عباس، رئيس مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة، مساهمة المؤسسة في تكاليف الأعمال الجارية لإعادة تأهيل ما تضرر من معهد الأورام بالقصر العيني جراء انفجار سيارة أمام المعهد مساء الأحد.

وقال عباس - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن المؤسسة ستسهم في إعادة تأهيل المعهد لاستئناف نشاطه في أسرع وقت ، نظرا لأهميته الحيوية في تقديم الخدمة الطبية المميزة والرعاية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح أنه تم تكليف إحدى شركات الإنشاءات الخاصة بالتوجه سريعا للانضمام إلى مجموعة العمل التي تقودها شركة "المقاولون العرب" كمساهمة في مشروع إعادة تأسيس وتأهيل المعهد.

وكانت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" قد دعت في بيان لها إلى مشاركة مجتمعية واسعة فورية لدعم المعهد والنهوض به لاستئناف رسالته الإنسانية لعلاج الآلاف من المحتاجين .. قائلة : "إن هذا الحادث الإرهابي إنما يؤكد ويصب بالضرورة في دفع الجهود للسير قدما في اتخاذ الإجراءات للاستمرار في عملية بناء الدولة الوطنية الحديثة".​