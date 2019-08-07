"كواليس حريق ماجيك لاند والاستماع لمصابي تفجير معهد الأورام".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"حرقت دم أبوه" .. "صفاء" تروي كواليس المشهد الأخير في جريمة "ملاك كرداسة"

"قتلته علشان أحرق دم أبوه عليه" بهذه الكلمات أدلت ربة منزل باعترافات تفصيلية لجريمتها، وذلك على خلفية اتهامها بقتل طفل بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

24 ساعة من أعمال البحث والتحري قادت رجال المباحث بقطاع شمال أكتوبر إلى حل لغز اختفاء الطفل أحمد عبد النبي، 10 سنوات، وتبين أن ابنة عم والده "صفاء.م" 35 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بدافع الانتقام.

أمام رجال التحقيق أقرت المتهمة بجريمتها قائلة "أبوه بيعاملني وحش وبيشتمني" لافتة إلى أنها قررت الانتقام لسوء معاملته لها، فاستدرجت نجله إلى منزلها بنفس العقار، وخنقته بـ"سلك دش" ونقلت جثته إلى شقة تحت الإنشاء في الطابق العلوي "كنت بدور عليه معاهم علشان محدش يشك".

تجديد حبس عصابة نسائية تخصصت في سرقة أصحاب المعاشات

قرر قاض المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عصابة نسائية تخصصت في سرقة أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة قيام ربة منزل "مسجلة خطر سبق اتهامها في 9 قضايا متنوعة"، وأخرى بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين وخاصةً كبار السن من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل"؛ عقب إيهامهم بمساعدتهم وتوصيلهم باستخدام مركبة "توك توك" ملك وقيادة متهم ثالث.

النيابة تواصل الاستماع لأقوال المصابين في انفجار معهد الأورام

تواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع لأقوال عدد من المصابين ممن استقرت حالتهم الصحية حول واقعة الانفجار أمام معهد الأورام بالمنيل.

كان انفجار وقع ليلة الأحد 4 أغسطس، ما أسفر عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

دفاع "طفلة العياط" في واقعة قتل سائق يطالب مواجهتها بالمتهمين

طالبت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، أمام قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، بمواجهة كل من "أميرة" والمتهمين "وائل" و"إبراهيم"، لتأكيد رواية الفتاة.

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وقال دفاع المتهمة، إن المتهمين لم ينكروا رواية الفتاة بقتلها المجني عليه بعدما استدرجها بمعرفتهم، مطالبة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وإخلاء سبيل المتهمة.

تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان" لـ9 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لجلسة 9 سبتمبر؛ لمرافعة الدفاع.

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربي لـ 13 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "خالد أبوطالب، وطاهر عبدالتواب"، في قضية قتل الطفل يوسف العربي، لجلسة 13 نوفمبر؛ لسماع شهود الإثبات.

"جثة على الطريق".. لغز العثور على سيدة بأوسيم

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق بمركز أوسيم، اليوم الثلاثاء.

تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم بلاغا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة سيدة مقتولة بطريقة الحفرية.

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" لـ28 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 28 أكتوبر؛ للمرافعة.

كانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

النار التهمت "واجهة مصر".. كواليس 30 دقيقة في مواجهة لهيب "ماجيك لاند" بأكتوبر

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل ملاهي "ماجيك لاند" بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من الملاهي المجاورة لمدينة الإنتاج الإعلامي.