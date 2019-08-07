النيابة تحقق في العثور على جثة سيدة ملقاة وسط الشارع بالبراجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: تجري نيابة أوسيم تحقيقات موسعة في العثور على جثة سيدة ملقاة وسط الشارع بطريق البراجيل. وقررت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة؛ لتحديد أسباب الوفاة. وكلفت النيابة الطب الشرعي أخذ عينة من أمعاء المتوفاة لفحصها وإجراء عملية تشريح كاملة؛ لبيان سبب وتوقيت الوفاة بعدما أسفرت المناظرة الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية؛ لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. Advertisements كان المقدم مجدي موسى، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة وملقاة بطريق الحفرية - البراجيل. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ملقاة على جانب الطريق، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد السيدة، وما إذا كانت الوفاة طبيعية أو جنائية. تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

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