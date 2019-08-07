محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاض المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عصابة نسائية تخصصت في سرقة أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة قيام ربة منزل "مسجلة خطر سبق اتهامها في 9 قضايا متنوعة"، وأخرى بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين وخاصةً كبار السن من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل"؛ عقب إيهامهم بمساعدتهم وتوصيلهم باستخدام مركبة "توك توك" ملك وقيادة متهم ثالث.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة على النحو المشار إليه.