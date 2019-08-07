شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المرور تستعد لاستقبال عيد الأضحى بخطة أمنية مكبرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الإدارة العامة للمرور، أمس، من إعداد الخطة المرورية لاستقبال عيد الأضحى، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بالاستعداد لاستقبال إجازة العيد واستمراراً لما بُذِل من جهد مرورى كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.

وعقد اللواءان هانى جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وعلاء متولى، مدير الإدارة العامة للمرور، اجتماعاً مع مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية والوكلاء ومساعدى المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين، لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادى الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم.

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وتضمنت الخطة المرورية التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور.

كما تضمنت تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة (الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى الطريق الدائرى (أعلى الطريق الزراعى- أسفل نفق السلام- مدخل الأوتوستراد- محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية- منزل محور المريوطية على القوس الغربى)، وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى- طريق السويس الصحراوى- طريق القطامية- العين السحنة- طريق الإسماعلية الصحراوى- طريق الإسكندرية الزراعى- طريق العلمين الساحلى- طريق الإسكندرية الساحلى.

واشتملت الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق على مدار 24 ساعة بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضى المواطنون رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان، وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبى الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق وملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدى المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية، وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق. كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وتناول الاجتماع التأكيد على تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق.