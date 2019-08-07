شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة في أسواق الملابس.. الشعبة: الأوكازيون الصيفي والعيد السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الملابس رواجًا من المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مدعومة باستمرار الأوكازيون الصيفى، وقال يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإعلان عن الأوكازيون الصيفى نهاية يوليو الماضى قبل موعده بـ40 يومًا، ساهم فى تقديم أسعار مناسبة للمواطنين، لتشجيعهم على الشراء قبل عيد الأضحى، وهو ما ساهم فى كسر حالة الركود التى تشهدها المحال.

ولفت «زنانيرى» إلى زيادة المبيعات بنسبة 15% منذ الإعلان عن الأوكازيون الصيفى، متوقعا المزيد من المبيعات، موضحا أن الملابس التى تم استيرادها بسعر الدولار القديم لاتزال بالأسواق نظرًا لحالة الركود التى كانت تعيشها الأسواق، وعند بيعها سيتم طرح البضائع المستوردة بالأسعار الجديدة، وأصبحنا فى الآونة الأخيرة نعتمد بشكل أكبر على الخامات محلية الصنع، وفقا لتوجهات الحكومة لترشيد الواردات، متوقعًا ارتفاع أسعار الملابس فى الموسم الشتوى المقبل بنسبة 10%، بسبب الزيادات الأخيرة فى المحروقات والكهرباء.

Advertisements

وقال أحمد الزعفرانى، المتحدث الرسمى للشعبة، إن الأوكازيون الصيفى ساهم فى تحقيق انتعاش بالسوق، لافتا إلى أن ملابس الأطفال ترتفع أسعارها عن الملابس الأخرى، معتبرا أن الأوكازيون فرصة ذهبية للتجار وأصحاب المصانع لتصريف منتجاتهم وبعض الملابس الراكدة، ما يؤدى لحدوث نشاط ورواج فى حركة البيع والشراء.

وأجمع تجار ومصنعون وباعة أن الأيام الماضية شهدت إقبالاً ملحوظا على شراء ملابس العيد، موضحين أن هذه البضائع شهدت تخفيضات ملموسة تصل لـ40%، وهى تخفيضات معقولة.

وقالت هدير عبدالغفار، مدير جودة بإحدى شركات الملابس الجاهزة، إن هناك إقبالا كبيرا على الملابس المصرية بسبب جودتها ودقة التصنيع والتزامها بتطبيق معايير الجودة المطلوبة، كما أن المصانع ساهمت فى تحقيق طفرة كبيرة فى صناعة الملابس الجاهزة بالسوق المصرية وتغطية احتياجاتها بالجودة المتميزة التى تفوقت فيها على المنتجات التركية والسورية.