شكرا لقرائتكم خبر عن عميد ووكيل طب بنها يتابعان الحالة الصحية لطفلة الإهمال الأسري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها وعميد كلية طب بنها، يرافقه الدكتورة راندا مصطفى، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الثلاثاء، الحالة الصحية للطفلة ريهام حلمي عزت، التي تبلغ من العمر ٤ سنوات، وتعرضت للإهمال الأسري بمنزلها بقها.
وأعربا عن اهتمامهما الكامل لحالة الطفلة ريهام حلمي حتى تكون في أفضل حالة صحية مستقرة.
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