شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إزالة 3081 حالة تعدٍ على أراضي الدولة منذ انطلاق الموجة 13 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة «حق الشعب» واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وتابع مرزوق سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء قبل الماضي ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم حسم.

وقال المحافظ إنه تم اليوم إزالة 291 حالة بمساحة 25.575م2 بمدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاتها.

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كما أشار المحافظ إلى مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة.

واكد أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين السادس الذي عقد الخميس قبل الماضي، لافتاً إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ13 وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

مضيفا أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ 13 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيراً إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التي تم قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتى لا تدرج في الموجة الـ 13 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحفظ حق الشعب، متابعا أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فيما تقدم المحافظ بخالص الشكر لقيادات مديرية أمن القليوبية، والقيادات الأمنية وجميع المشاركين على جهودهم في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.

يشار إلى أنه منذ انطلاق الموجة الـ13 تمت إزالة 2159 حالة تعدٍ بمساحة 198607.75 أملاك دولة، وإزالة 922 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 98366م2 بمراكز ومدن المحافظة.