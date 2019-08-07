شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات ترخيص لـ8 منشآت طبية خاصة، كما نفذت إغلاقا إداريا لـ11منشأة طبية مخالفة.

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جاء ذلك خلال المرور على 40 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، ضمن الحملات التي تنفذها مديرية الصحة على المنشآت الطبية، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

أوضحت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

كما حررت المديرية 412 محضرا مخالفا للاشتراطات الصحية وإعدام 879.5 كيلو، و33 لتر من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية المصانع- الأسواق- الباعة الجائلين، ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.