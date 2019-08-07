شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن تبرّع محمد صلاح بـ3 ملايين دولار لصالح معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تبرع الكابتن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي، لمعهد الأورام، بـ 3 ملايين دولار أي حوالي 54 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن «صلاح رجل وطني، ويقف دائمًا بجوار شعبه ووطنه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن التبرعات عبر رسائل sms، وصلت إلى 250 ألف جنيه، بينما في الأيام العادية كانت تصل لـ 2000 جنيه.