شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من قرار نقله للمحافظة.. تغيير سكرتير عام محافظة الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، القرار رقم 539 لسنة 2019 بتعيين الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار حسن، من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للعمل في وظيفة سكرتير عام محافظة الدقهلية، نقلا من وظيفة سكرتير عام محافظة المنوفية وذلك لمدة عام.
وجاء قرار وزير التنمية المحلية بعد ساعات فقط من قراره رقم 358 لسنة 2019، بنقل الدكتور عواد أحمد على من سكرتير عام القليوبية إلى سكرتير عام الدقهلية، ضمن قرارات شملت نقل وندب 71 قيادة محلية على مستوى المحافظات.
وأكدت مصادر بمحافظة الدقهلية أن تمسك محافظ القليوبية ونواب المحافظة بوجود الدكتور عواد أحمد سكرتيرا عاما هو السبب وراء تراجع الوزير عن قراره ونقل السكرتير العام بالمنوفية للدقهلية.
يذكر أن منصب سكرتير عام محافظة الدقهلية شاغر منذ وصول المهندس مختار الخولي، السكرتير العام السابق، لتقاعده بعد وصوله السن القانونية.
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