شكرا لقرائتكم خبر عن وقف 3 أطباء عن العمل بمستشفى المنزلة في واقعة وفاة طفلة بسبب الإهمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، إيقاف 3 أطباء بمستشفى المنزلة المركزي لمدة 3 أشهر عن العمل لثبوت الإهمال الطبي في واقعة وفاة الطفلة «بسملة محمد صلاح سليم»، 9 سنوات، داخل المستشفى، لعدم وجود أطباء بقسم الأطفال للكشف عليها.

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وأصدر المحافظ قرارا بإيقاف كل من النائب الإداري بمستشفى المنزلة المركزي لرفضه اتخاذ إجراء إداري لاستدعاء الإخصائي أو رئيس القسم، وإيقاف إخصائي الأطفال لإهماله في التعامل الفني لإنقاذ حياة الطفلة وعدم القيام بواجبه الوظيفي بمتابعة حالات قسم الأطفال، وإيقاف مقيم الأطفال لرفضه النزول من سكن الأطباء للكشف على الطفلة بحكم تخصصه الفني عند تدهور حالتها.

جاء قرار محافظ الدقهلية بناءً على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، الذي استعرض فيه رأي اللجنة الطبية التي تشكلت للوقوف على حقيقة واقعة وفاة الطفلة بالمستشفى وحصر أوجه القصور والإهمال ومدى مسؤولية الأطباء عن الوفاة.

يذكر أن محافظ الدقهلية قرر عقب وقوع حادثة وفاة الطفلة بتاريخ 23 يوليو الماضي، نقل مدير المستشفى ونائبه ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنزلة المركزي إلى مديرية الصحة مع إحالة 7 أطباء للنيابة الإدارية للتحقيق معهم في الواقعة.