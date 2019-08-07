شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: الدولة تبذل جهودًا مكثفة للارتقاء بمستوى المتابعة الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة من أجل الارتقاء بمستوى المتابعة الأمنية، حيث يتم تركيب كاميرات المراقبة في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمحال التجارية، موضحًا أن تم تعميم قرار تركيب كاميرات المراقبة على المحال التجارية والمنشآت الخاصة والحكومية على كافة المحافظات في سبيل أن يكون هناك بنك لكاميرات المراقبة الأمنية.

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وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن أي محل تجاري يأتي من أجل الحصول على رخصة يُطلب منه على الفور تركيب كاميرات مراقبة، وكذلك نفس الشيء للمنشآت التي تتقدم بطلب لتجديد رخصتها، موضحًا أن الكاميرات لها دور فاعل في الكشف عن بعض الأعمال الإرهابية والاجرامية التي تتم في الشوارع المصرية.

وتابع: «الكاميرات المراقبة أفادتنا في الحادث الإرهابي الذي تم أمام معهد الأورام في المنيل الأحد الماضي، وهذا الحادث كلنا نستنكره وإن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا، وطول ما إحنا عندنا تنمية وتقدم ونمو هنلاقي مثل هذه الأعمال بتحاول تلفت النظر بس إحنا مصرين على التنمية في بلدنا إن شاء الله».

وأشار إلى أنه لا يوجد أي مشكلة أو عقبة لمن يريد تركيب كاميرات مراقبة في شقته وكذلك اتحاد ملاك العمارات، ولكن يجب أن تكون بالتنسيق مع الحي التابع له هذه العمارة السكنية.